مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أشار عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا ، تبدأ الخميس القادم ،في المملكة .
ولفت حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا من أجل الاستفادة من مفعول المطعوم .
وبين ، أن اللقاح يهدف بالدرجة الأولى ، التقليل من إصابات ووفيات الإصابة بالفيروس ، ومنع انتقاله إلى فئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، منوها أن هنالك أعراضا خفيفة قد يشعر بها مُتلقي اللقاح ، ولكنها ليست "مُخيفة".
" ما يهمّنا في هذه المرحلة ، عدم التراجع بالالتزام بالإجراءات الصحية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي واستخدام المعقمات ، التزاما بأمر الدفاع 11 ، حيث يحتّم على المواطنين تنفيذ القرار ، عملا بالمصلحة العامة ، للتخلّص من وباء كورونا ، وعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن" ، وفق حجاوي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة