الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأحد 31/1/2021

تصريحات لوزير الاوقاف حول امكانية الحج والعمرة للاردنيين هذا العام

تفاصيل مؤثرة لطالب جامعي يبكي حاله ويناشد أهل الخير

وزير العدل : مراجعة شاملة لقانون التنفيذ

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

الامن يوضح ملابسات قضية خلع صراف آلي بجرافة في البلقاء

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

وفيات الأحد 31/1/2021

تفاصيل جديدة حول منخفض نهاية الاسبوع

الأحد، 31-01-2021 10:25 ص

للاستفادة من المطعوم

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

حج
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أشار عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا ، تبدأ الخميس القادم ،في المملكة .

اضافة اعلان
 

ولفت حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا من أجل الاستفادة من مفعول المطعوم .

 

وبين ، أن اللقاح يهدف بالدرجة الأولى ، التقليل من إصابات ووفيات الإصابة بالفيروس ، ومنع انتقاله إلى فئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، منوها أن هنالك أعراضا خفيفة قد يشعر بها مُتلقي اللقاح ، ولكنها ليست "مُخيفة".

 

" ما يهمّنا في هذه المرحلة ، عدم التراجع بالالتزام بالإجراءات الصحية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي واستخدام المعقمات ، التزاما بأمر الدفاع 11 ، حيث يحتّم على المواطنين تنفيذ القرار ، عملا بالمصلحة العامة ، للتخلّص من وباء كورونا ، وعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن" ، وفق حجاوي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202119103856272372249

اقتراب موعد نتائج التوجيهي ووحدة القبول الموحد توضح

5f210fa69f951

تصريحات لوزير الاوقاف حول امكانية الحج والعمرة للاردنيين هذا العام

9vMAZzHmcELj3EOSCcQS33EfpOdmI0g7lFhRfXId

وزير العدل : مراجعة شاملة لقانون التنفيذ

120213093715151089456

الامن يوضح ملابسات قضية خلع صراف آلي بجرافة في البلقاء

Epr5WH-W8AIS2rV

توجيه ملكي هام للحكومة

d2f617cb-81b5-43fd-ac54-09c78c7d3dd6

مؤشران للتفاؤل حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

أخبار متعلقة
120218141238871228032

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

af7b0a4f-29f5-403f-97a3-a8232bfb33a2

الكشف عن عدد إصابات كورونا المتحور في الأردن

620201883125797109930

وزير الصحة يُطمئن الأردنيين

6e1eefd4-0f86-46ec-8f19-11d21336e4d5

بشائر الخير حول كورونا عادت الى المملكة والبداية من محافظة الطفيلة

1

مطالبة بتصاريح للعاملين في توصيل الطعام ليوم الجمعة

9202027182738560085805

الفراية: سنعيد النظر في هذا القرار لاحقا