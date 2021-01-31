مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخميس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أشار عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا ، تبدأ الخميس القادم ،في المملكة .

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ولفت حجاوي لـ"الوكيل الإخباري" ، أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا من أجل الاستفادة من مفعول المطعوم .

وبين ، أن اللقاح يهدف بالدرجة الأولى ، التقليل من إصابات ووفيات الإصابة بالفيروس ، ومنع انتقاله إلى فئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، منوها أن هنالك أعراضا خفيفة قد يشعر بها مُتلقي اللقاح ، ولكنها ليست "مُخيفة".

" ما يهمّنا في هذه المرحلة ، عدم التراجع بالالتزام بالإجراءات الصحية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي واستخدام المعقمات ، التزاما بأمر الدفاع 11 ، حيث يحتّم على المواطنين تنفيذ القرار ، عملا بالمصلحة العامة ، للتخلّص من وباء كورونا ، وعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن" ، وفق حجاوي.

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