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الثلاثاء، 20-04-2021 12:27 م

بحسب المنحنى الوبائي

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

حجاوي
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبـــئة
الدكتـــور بسام حجاوي، أن الوضع الوبائي في الوقت الراهن " مطمئن" ، نتيجة لانخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الماضية، ونسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات .

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ولفت حجاوي ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل حسر الوباء ، ومنع انتشاره ، ما يتطلّب التقيّد بالإجراءات التقييدية ، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تكثر التجمعات خلاله.

 

وعن مدى تفاؤله بشأن انفراج القيود الصارمة ، خاصة فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة ، وساعات الحظر الليلي ، في عيد الفطر ، قال " هنالك تفاؤلا في تخفيف بعض القيود خلال العيد، حيث أن الحكومة تتابع المنحنى الوبائي ، وسيتم على إثره إعلان القرارات التخفيفية على المواطنين .

 

ونوّه أنه لم يتضح بعد "السيناريو" المناسب في العيد ، وهذا يتطلب البحث في المنحنى الوبائي حتى تاريخ 15/5، وفق تصريح الحكومة ، لافتا أن ذلك - السيناريو - قيد الدراسة .

 

وأشار حجاوي ، أن هنالك تسارعا في وتيرة الإقبال على منصة التسجيل لأخذ لقاح ضدّ كورونا، مشددا على أهمية اللقاح الذي من شأنه التصدّي لموجة ثالثة من كورونا ، في ظلّ دخول دول إقليم البحر المتوسط للموجة الثالثة، الأمر الذي يتطّلب توخي الحذر  في الأردن ، من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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