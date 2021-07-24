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السبت، 24-07-2021 11:49 ص

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : مؤشرات إيجابية بإلغاء الحظر الجزئي وعودة الحياة إلى طبيعتها

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أنه يتم دراسة المنحنى الوبائي ، بشكل دوري ، لافتا أنه اتضح عدم التزام مواطنين بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك  ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي بالشكل المطلوب.

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ولفت حجاوي ، السبت في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك "تذبذبا" واضحا في أعداد إصابات ووفيات كورونا الأسبوع الماضي.

 

وأشار إلى أنه يتم رصد أرقام إصابات ووفيات الفيروس خلال الأسبوعين القادمين، لمعرفة نتائج عدم الالتزام بأوامر الدفاع، وتابع " ما نتمناه أن يتم تسطيح المنحنى الوبائي ، وهذا يتطلب تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى صيف آمن ، والإقبال على تلقي مطعوم كورونا من أجل السيطرة على الوباء".

 

وفي ردّ حول المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، حيث تعتزم الحكومة العمل بها في الأول من أيلول (9) القادم ، أوضح حجاوي ، أن المؤشرات فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية تعتبر إيجابية، ما يعني أن تنفيذ المرحلة القادمة "قريبة" .

 

" المؤشرات الحالية مُطمئنة ولا تؤثر على تنفيذ المرحلة الثالثة القادمة  ، حيث الحد الأدنى لها - للمؤشرات - في الوقت الحالي ، ما يتيح إلغاء الحظر الجزئي الحالي، والعودة إلى التعليم الوجاهي واستكمال فتح القطاعات ، حيث أن عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة باتت قريبة "، وفق حجاوي.

 

 

 


 




 

 


 

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