السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 09:09 م

مكافحة الأوبئة : لقاح كورونا يحمي بنسبة 80 بالمئة من الأعراض الشَّديدة

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الوكيل الاخباري - وجهت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية الدكتورة ريما حجو  حديثها العلمي للنَّاس بأن يُقبلوا على أخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا فهو يحمي بما نسبته 80 بالمئة من الأعراض الشَّديدة والإدخال إلى المستشفيات، وأنّه أهم الوسائل التي تتوفر اليوم للحماية من المتحورات كافة بما فيها أوميكرون.

وبينت في تصريحات لوكالة بترا  أنَّ المتحور الجديد لن يكون الأخير في هذه السِّلسلة؛ لأنَّ نسبة التَّطعيم في العالم لم تتجاوز الخمسين بالمئة وفي الأردن وصلت الى نحو 37 بالمئة في المقابل فإنَّ الفيروس يطور من متحوراته ويجب الوصول إلى نسبة تطعيم عالية للوقاية منه.

وأكدت انَّ من المسلَّمات العلمية اليوم هي أنَّ أخذ جرعتين من اللقاح يمنح الجسم حماية من الفيروس تصل الى 80 بالمئة وبذلك تخفِّف أثر الأعراض الشَّديدة للفيروس وتمنع دخول جميع المصابين إلى المستشفيات وتقلل الوفيات وكل ذلك بعد لطف الله بنا.

وتمنت حجو بان يقبل السكان على أخذ الجرعة الثَّالثة لكل من حصل على جرعتين ومر عليه ستة أشهر، فهي جرعة معزِّزة تحمي وتقلِّل الخطر على الإنسان في المجتمع، حيث إنَّ من الواضح أنَّ الفيروس مستمر.

ولفتت إلى أنَّ الأبحاث والدِّراسات تقول إنَّه يجب أخذ جرعة معزِّزة من اللقاحات كل ستة أشهر، وانّ الحصول على جرعتين من المطعوم أفضل من عدم الحصول عليه، والحصول على جرعة ثالثة معززة ممتاز جدا.

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