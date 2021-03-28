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الأحد، 28-03-2021 10:39 ص

استقرار بأرقام إصابات فيروس كورونا

مكافحة الأوبئة : نحتاج لتنظيم الإجراءات في رمضان

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الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن هنالك استقرارا بأرقام إصابات فيروس كورونا.

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وقال حجاوي الأحد ، في تصريحات صحفية " لا يمكن تحديد ما إن وصلنا إلى ذروة الموجة".


وأضاف أن الأردن "يحوم" حول الذروة، متوقعا أن تنخفض نسبة إيجابية الفحوصات إلى 5% خلال 6-8 أسابيع.

 

وأردف قائلا " هذه الموجة كلفتنا 56 ألف مصاب ونحو 673 وفاة أسبوعيا"، وهذا ما لم نشهده في الموجة الأولى"، لافتا إلى أن بعض الدول دخلت بموجة ثالثة، محذّرا من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية ، تحسّبا من الدخول بموجة أخرى.

 

وشدّد على التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

وبشأن الإجراءات الحكومية ، زاد حجاوي " نحن بحاجة إلى تهذيب حزمة الإجراءات التي فرضت؛ لدخول شهر رمضان بحزمة أدق وأنظم"، مشيرا إلى أن المواطن هو من يهذب الإجراءات من خلال التزامه.


وحول تأخّر نتائج فحص كورونا ما يؤدي إلى إرباك المواطنين ، أوضح حجاوي، أن هنالك جزءا كبيرا من الفحوصات تتأخر نتائجها، وهذا التأخير يشكّل خطورة، مؤكدا أنه تم طرح هذه القضية في اجتماع اللجنة.


وعن تضارب التصريحات حول جائحة كورونا،بيّن حجاوي إلى أنه يجب تعيين ناطق باسم اللجنة لتوحيد التصريحات.

 

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