الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا

مواقع عالمية : منخفض جوي قادم إلى المملكة

تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل

وزير الداخلية يشدد على الالتزام بأوامر الدفاع

مكافحة الأوبئة : ندرس الإجراءات باستمرار

موعد بدء الحظر الشامل في المملكة

أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

الأغذية العالمي بالمملكة يعتذر بسبب البسكويت المحشي

الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

أسعار الذهب الخميس 25/2/2021

الخميس، 25-02-2021 12:09 م

مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة

مكافحة الأوبئة : ندرس الإجراءات باستمرار

220218193324759163592
منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إنه خلال ثلاث أسابيع الماضية شهدت المملكة ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا ونسبة الفحوصات الإيجابية وانعكست بدورها على نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة.

اضافة اعلان

وأكد في تصريحات صحافية ، الخميس ، أن مجمل نسبة إشغال الأسرة لا زالت لم تتجاوز حاجز العشرين بالمئة.

 

ولفت حجاوي ، أن لجنة الأوبئة في انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الوضع الوبائي بشكل يومي، وتابع " اللجنة تتابع عن كثب التطورات الوبائية في جميع دول العالم وتدرس الإجراءات التي تتناسب مع المملكة".

وقال" إن الوزارة بدأت بإجراء فحوصات كبيرة قد وصل عددها أمس الأربعاء حوالي 36 ألف".

 

وبين  إلى أن الإجراءات التي اقرتها الدولة كانت واضحة ولم يكن فيها اجحاف، منوها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي توقف ارتفاع الأرقام.

 

وأشار إلى أن لجنة الأوبئة لا تتدخل بتغليظ العقوبات ، مشددا على أن وعي المواطنين بالالتزام بمعايير السلامة العامة مطلوبا من جميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه بعد تغليظ العقوبات لن يكون هنالك أي شخص يخالف أوامر الدفاع.


وأوضح إلى أنه في بعض الأحيان يردع تغليظ العقوبات المخالفين لأوامر الدفاع، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة.


وعن أهمية حظر الجمعة، قال حجاوي إن عدة مؤشرات وبائية والمخالفات والاصابات بالمدارس وتجمعات غير مبررة يمنحنا فكرة عن عادات المجتمع في يوم الجمعة لتقليلها.

 

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي في التجمعات قبيل حظر يوم الجمعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202118174447575920655

تعميم على شركات التأمين بتغطية حوادث المنخفض

photo12

تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

220211591423217808459

الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا

120212110120885261678

تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل

317381_5_1611829742

البلقاء: 181 مخالفة لمحال تجارية منذ بداية العام

محكمة-عمان-الشرعية-القضايا

إغلاق محاكم السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية اليوم

أخبار متعلقة
12021374336147738158

عبيدات : الحظر الشامل ليوم أو يومين سيقلل عدد اصابات كورونا

220211822412941070518

أمانة عمان تتعامل مع حادث انهيار جزئي

2202117135251397665155

الأمن العام للأردنيين: لا تخرجوا من المنازل

وزارة الداخلية

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

ت

بعد ظهور إصابات كورونا في المدارس .. تحذيرات حكومية عاجلة

120213093715151089456

تطور جديد على حادثة سرقة صراف آلي بجرافة في البلقاء