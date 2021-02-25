مكافحة الأوبئة : ندرس الإجراءات باستمرار

الوكيل الإخباري - أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إنه خلال ثلاث أسابيع الماضية شهدت المملكة ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا ونسبة الفحوصات الإيجابية وانعكست بدورها على نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة.

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وأكد في تصريحات صحافية ، الخميس ، أن مجمل نسبة إشغال الأسرة لا زالت لم تتجاوز حاجز العشرين بالمئة.

ولفت حجاوي ، أن لجنة الأوبئة في انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الوضع الوبائي بشكل يومي، وتابع " اللجنة تتابع عن كثب التطورات الوبائية في جميع دول العالم وتدرس الإجراءات التي تتناسب مع المملكة".

وقال" إن الوزارة بدأت بإجراء فحوصات كبيرة قد وصل عددها أمس الأربعاء حوالي 36 ألف".

وبين إلى أن الإجراءات التي اقرتها الدولة كانت واضحة ولم يكن فيها اجحاف، منوها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي توقف ارتفاع الأرقام.

وأشار إلى أن لجنة الأوبئة لا تتدخل بتغليظ العقوبات ، مشددا على أن وعي المواطنين بالالتزام بمعايير السلامة العامة مطلوبا من جميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه بعد تغليظ العقوبات لن يكون هنالك أي شخص يخالف أوامر الدفاع.



وأوضح إلى أنه في بعض الأحيان يردع تغليظ العقوبات المخالفين لأوامر الدفاع، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة.



وعن أهمية حظر الجمعة، قال حجاوي إن عدة مؤشرات وبائية والمخالفات والاصابات بالمدارس وتجمعات غير مبررة يمنحنا فكرة عن عادات المجتمع في يوم الجمعة لتقليلها.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي في التجمعات قبيل حظر يوم الجمعة.

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