الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 03:48 م

مكافحة الأوبئة : هذه بدائل الحظر الشامل بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، اليوم الأربعاء ، إن البدائل الرئيسية للحظر الشامل هو استخدام اللقاحات بشكل كبير بالإضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة .

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بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ،ان الحظر الشامل بالاردن غير وارد بالمدى المنظور الا اذا استجد شيئاً على الوضع الوبائي .
 
وقال دودين اليوم الاربعاء ان الوضع الوبائي في المملكة مقلق بالوضع الحالي وان النظام الصحي اصبح على المحك . 


 




 

 


 

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