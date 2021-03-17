مكافحة الأوبئة : هذه بدائل الحظر الشامل بالاردن



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري، اليوم الأربعاء ، إن البدائل الرئيسية للحظر الشامل هو استخدام اللقاحات بشكل كبير بالإضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة .

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بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ،ان الحظر الشامل بالاردن غير وارد بالمدى المنظور الا اذا استجد شيئاً على الوضع الوبائي .



وقال دودين اليوم الاربعاء ان الوضع الوبائي في المملكة مقلق بالوضع الحالي وان النظام الصحي اصبح على المحك .



