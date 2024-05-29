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الأربعاء، 29-05-2024 02:41 م

"مكافحة الأوبئة" ومعهد روبرت كوخ يبحثان مشروع التوأمة

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، والفريق الفني، مع وفد من معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، التصورات والاقتراحات والتفاصيل المتعلقة بمشروع التوأمة المُقترح بين الجانبين.

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كما بحث الجانبان، في الزيارة التي تأتي لمتابعة زيارة سابقة لوفد من المركز إلى ألمانيا، فرص التنسيق والتعاون المستقبلي، الذي يدعمه مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، في إطار جهودها لتعزيز قدرات مؤسسات الصحة العامة؛ ما يتيح المجال أمام المركز لتعزيز الأمن الصحي في الأردن.


وبحسب بيان صادر عن المركز، اليوم الأربعاء، تناول الجانبان فرص التعاون البحثي مع قسم الدراسات المستندة إلى الأدلة، بما في ذلك الدراسات الوبائية والرصدية والمتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، وتصنيف العاملين في الصحة العامة، ووضع إطار كفاءات وطني.


وبحث الجانبان كذلك، تنظيم ورش عمل لبناء قدرات العاملين في مجال الصحة العامة، وفرص تدريب المدربين لمأسسة برامج التدريب ذات العلاقة، واستكشاف تبادل الموظفين لبناء قدراتهم.


وتطرّق الجانبان إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر في الأردن، ومشاركة المواد والأفكار حول الرصد المجتمعي، وتعزيز كفاءة مختبر الصحة العامة، ومشاركة أحدث الطرق للتعامل مع المخاطر الوبائية.


واتفق الجانبان على عقد الاجتماعات الافتراضية باستمرار لضمان التوافق والمتابعة.

 




 

 


 

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