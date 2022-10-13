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الخميس، 13-10-2022 02:17 م

مكافحة الأوبئة يبحث مع المختبرات الوطنية استعدادها للتعامل مع التهديدات الصحية

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الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الخميس اجتماعا مع المختبرات الوطنية المعنية بفحص العينات البيئية وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.

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وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة تضم الخبرات الوطنية في مجال فحص العينات البيئية لتكون بمثابة مرجعية علمية للتشاور بخصوص أي حوادث مهددة لصحة المجتمع على أن تُدعى هذه اللجنة إلى اجتماعات دورية لمراجعة البروتوكولات والسياسات العامة ضمن مجالها.


وبين مدير مديرية المختبرات في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور محمد المعايطة أن الاجتماع بحث تقييم قدرات المختبرات الوطنية من ناحية التجهيزات وخبرة الطواقم ومدى استعدادها للتعامل مع مختلف التهديدات التي تنتقل للإنسان من المصادر المختلفة، إضافة إلى مراجعة طرق أخذ العينات وآليات نقلها وفحصها وتخزينها وإصدار التقارير والتبليغ عن نتائجها.


وأكد المعايطة أن المركز يقوم بدور تنسيقي بين جميع المؤسسات الصحية المعنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن اللقاء بحث احتياجات المختبرات للقيام بمهامها على أكمل وجه.

 




 

 


 

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