الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نقابة المطاعم تكشف عقوبة من يخالف تعميم منع استخدام البيض في الوجبات السريعة

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى

الجغبير: غرف الصناعة تشجع الصناعات التكاملية مع سلطنة عُمان

نقيب الألبسة يطالب بإجراءات حكومية داعمة للقوة الشرائية قبيل العيد

بعد اعلان غالانت.. ماذا يعني الغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة ؟

غالانت يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل شمال الضفة

تعيين وزير الأمن العام في فيتنام رئيسا جديدا للبلاد

المحاكم الأردنية تنفذ 451 عقوبة بديلة عن الحبس نيسان الماضي

فلسطين ترحب بقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية

معادلة صعبة بانتظار الأردنيين مع إعلان موعد صرف رواتب أيار الحالي

الأربعاء، 22-05-2024 11:40 ص

"مكافحة الأوبئة" يبحث نقل تجربته إلى الجانب اليمني

خخخ


الوكيل الاخباري - بحث ممثلون عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية خلال لقائهم وفدا من القطاع الصحي اليمني؛ آلية نقل الخبرات الأردنية إلى الأشقاء في اليمن لإنشاء مركز للصحة العامة.

اضافة اعلان


وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤخرًا، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء.


وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من التجربة الأردنية في تأسيس مركز وطني معني بالصحة العامة.


واطلع الوفد اليمني على آلية العمل في المركز ومهامه، ودوره الكبير في مجال الصحة العامة، وأهم الإنجازات التي حققها في المدة الماضية، والتحديات البارزة التي رافقت مرحلة تأسيسه.


ويسعى المركز دائما إلى بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية تحت شعار "شركاء من أجل الأمن الصحي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716369548612

افتتاح معرض الأزياء في البلقاء التطبيقية

1716362013824

السفير أبو الفول يفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024

ن

نقابة المطاعم تكشف عقوبة من يخالف تعميم منع استخدام البيض في الوجبات السريعة

1716368310990

العبداللات: التعليم يحظى باهتمام ملكي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الوطن

6666

الجغبير: غرف الصناعة تشجع الصناعات التكاملية مع سلطنة عُمان

12344_1

تمديد فترة التسجيل المبكر لمواد الفصل الصيفي في البلقاء التطبيقية

أخبار متعلقة
37962_4_1649940583

"المرونة المناخية في قطاع التمريض".. برنامج لمواجهة المخاطر الصحية

12202111154051367901493

تنويه لمتلقي لقاح أسترازينيكا في الاردن

1000469005

الوطني لمكافحة الأوبئة: نظافة اليدين تقي من العدوى وتكافحها

65bb6f125e9eb

"مكافحة الأوبئة" يعود لمقره السابق في شارع زهران