السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

ألمانيا تسجل مستوى قياسياً لإصابات كورونا الأسبوعية

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

البترا والعلا تبحثان سبل التعاون المشترك

وزير الزراعة يتفقد جمعيات ومشاريع في مادبا

التعليم العالي: تعطيل دوام الجامعات أو الكليات أمر يعود للرئاسة أو عمادة الكلية

السبت، 15-01-2022 08:40 م

مكافحة الأوبئة يتوقع أن تكون الموجة الرابعة من كورونا سريعة

1202214232251610463071


الوكيل الاخباري - توقعت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، السبت، أن تكون الموجة الوبائية الرابعة التي دخلها الأردن "سريعة" نتيجة الانتشار السريع لأوميكرون مقارنة مع المتحورات الأخرى من فيروس كورونا.  

وقالت قطب لـ "المملكة"، إن "الموجة الثالثة يفترض أنها انتهت، لكن ما نتوقعه في الموجة الرابعة أنها سريعة نتيجة انتشار الأوميكرون الذي يمتاز بسرعة الانتشار".  

وفي جنوب إفريقيا، حيث اكتشف أوميكرون لأول مرة، "كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات وفي نسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50% لكن بدأت بالانحسار تدريجيا" وفق قطب. 

قطب رجحت أن تكون حدة الموجة الرابعة "أقل من ناحية شدة المرض"، مع "زيادة سريعة" في عدد الإصابات بفيروس كورونا. لكنها تتوقع أن "تبدأ الموجة بالانحسار بسرعة عند الوصول إلى الذورة". 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

دول عربية تسجل أعداد إصابات مرتفعة بكورونا

102021310523950298814

كهرباء الطفيلة تتعامل مع عطل كيبل بمنطقة القادسية

73F1A710-3D8A-46C2-A5A2-CB0A80ACE7C7

مركز الأزمات يحذر الأردنيين من خطر الحالة الجوية - تفاصيل

1202212225847161379559

جلسات حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية بجرش

image (6)

الزعبي: ارتفاع غير مسبوق على الأسعار منذ 2011.. والتعرفة الجمركية جاءت لرفع القدرة الشرائية

وزارة الصحة

الشياب يتفقد واقع الخدمات الصحية بعجلون

أخبار متعلقة
1220217112546383587606

اجتماع طارئ للجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات "أوميكرون"

12202124204559169237328

أول رد من الأزمات بعد تسجيل 328 إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن

كورونا الوكيل

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

pic_91842

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

3202023112617322562107

الصحة : إذا زادت إصابات أوميكرون لن نستطيع الاستمرار بالحجر المؤسسي