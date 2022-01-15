مكافحة الأوبئة يتوقع أن تكون الموجة الرابعة من كورونا سريعة

الوكيل الاخباري - توقعت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، السبت، أن تكون الموجة الوبائية الرابعة التي دخلها الأردن "سريعة" نتيجة الانتشار السريع لأوميكرون مقارنة مع المتحورات الأخرى من فيروس كورونا.



وقالت قطب لـ "المملكة"، إن "الموجة الثالثة يفترض أنها انتهت، لكن ما نتوقعه في الموجة الرابعة أنها سريعة نتيجة انتشار الأوميكرون الذي يمتاز بسرعة الانتشار".



وفي جنوب إفريقيا، حيث اكتشف أوميكرون لأول مرة، "كان هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات وفي نسب الفحوص الإيجابية وصلت في بعض الأوقات إلى 40-50% لكن بدأت بالانحسار تدريجيا" وفق قطب.



قطب رجحت أن تكون حدة الموجة الرابعة "أقل من ناحية شدة المرض"، مع "زيادة سريعة" في عدد الإصابات بفيروس كورونا. لكنها تتوقع أن "تبدأ الموجة بالانحسار بسرعة عند الوصول إلى الذورة".

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