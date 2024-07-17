"مكافحة الأوبئة" يشارك بورشة لقيادة المختبرات في مسقط

الوكيل الإخباري - شارك المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل دولية تعنى بالبرنامج العالمي لقيادة المختبرات في العاصمة العُمانية مسقط.

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وتهدف الورشة وفق بيان صادر عن المركز، إلى تعزيز مهارات القيادة لمديري المختبرات المشاركة، ودعم قدرات الدول على الاستجابة لحالات تفشي الأمراض وحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، والحفاظ على أنظمة المختبرات الوطنية مع الالتزام بنهج "الصحة الواحدة".



وشارك في الورشة التي استمرت 4 أيام، 15 دولة من دول الإقليم والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للوقاية من الأمراض، والمنظمات المؤسسة للبرنامج.



وعرض الفريق الأردني المشارك الذي ضم (مديرية المختبرات في مركز مكافحة الأوبئة ومديرية المختبرات المركزية، ومختبرات صحة البيئة في وزارة الصحة ومديرية المختبرات في وزارة الزراعة) مسودة الشروط المرجعية للبرنامج، وقد نالت المسودة موافقة الأعضاء المشاركين بالورشة.