الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مؤتة

وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير

مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من أبناء عشيرة العلاونة وآل حداد وفعاليات شعبية وشبابية

الامن العام يكشف غموض العثور على جزء من جثة بسلحوب ويكشف هوية الضحية

3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأربعاء، 17-07-2024 05:41 م

"مكافحة الأوبئة" يشارك بورشة لقيادة المختبرات في مسقط

1721226822414


الوكيل الإخباري - شارك المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل دولية تعنى بالبرنامج العالمي لقيادة المختبرات في العاصمة العُمانية مسقط.

اضافة اعلان


وتهدف الورشة وفق بيان صادر عن المركز، إلى تعزيز مهارات القيادة لمديري المختبرات المشاركة، ودعم قدرات الدول على الاستجابة لحالات تفشي الأمراض وحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، والحفاظ على أنظمة المختبرات الوطنية مع الالتزام بنهج "الصحة الواحدة".


وشارك في الورشة التي استمرت 4 أيام، 15 دولة من دول الإقليم والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للوقاية من الأمراض، والمنظمات المؤسسة للبرنامج.


وعرض الفريق الأردني المشارك الذي ضم (مديرية المختبرات في مركز مكافحة الأوبئة ومديرية المختبرات المركزية، ومختبرات صحة البيئة في وزارة الصحة ومديرية المختبرات في وزارة الزراعة) مسودة الشروط المرجعية للبرنامج، وقد نالت المسودة موافقة الأعضاء المشاركين بالورشة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721227254082

وزير الزراعة يحاضر في أكاديمية الشرطة حول واقع القطاع الزراعي

617522881c14b

توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في "الغذاء والدواء"

1721228824707

ورشة توعوية في جرش عن الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

شرطة سير (3)

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

WhatsApp Image 2024-07-17 at 5.55.06 PM

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

489215_8_1701521274

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

أخبار متعلقة
1721054955725

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

1720706184034

مستشفى" السلط الجديد" يجري عملية نوعية لتصحيح العمود الفقري

571467_5_1718297359

وزير الصحة يقرّر إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024

1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

WhatsApp Image 2024-06-22 at 10.04.52 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازين

WhatsApp Image 2024-06-19 at 3.16.12 PM

القضاة يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام