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مكافحة الأوبئة يشارك في ورشة للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات

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الأربعاء، 22-05-2024 03:17 م

مكافحة الأوبئة يشارك في ورشة للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات

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الوكيل الإخباري- شارك المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، في ورشة تدريبية للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها في سياق نهج "صحة واحدة"، الذي يشمل مجالات الصحة العامة والبيطرية والبيئة.

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ووفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، مثّل المركز في الورشة التي نظمتها المفوضية الأوروبية للسلامة الغذائية والصحية على مدار 4 أيام في عمّان، مديريات، الوقاية، والرصد، والمختبرات.


ويأتي التدريب ضمن مبادرة "تدريب أفضل لأغذية أكثر أمانا"، وشهد مشاركة ممثلين من دول عدة، منها مصر ولبنان وتونس.


وركّز التدريب على تعزيز الاستخدام الأمثل للمضادات الميكروبية، ومراقبة المقاومة في مجالات الصحة البيطرية وسلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز التعاون مع الدول الأكثر تضررا والمنظمات الدولية.


وتعكس مشاركة المركز في الورشة، التزامه بتعزيز قدراته في مقاومة مضادات الميكروبات، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، لضمان مستوى عال في مجالات الصحة العامة، وسلامة الأغذية على المستويين الوطني والإقليمي.


وتهدف مبادرة "تدريب أفضل لأغذية أكثر أمانا" إلى تنظيم استراتيجية تدريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجالات قانوني الغذاء والأعلاف، وصحة الحيوان، إضافة إلى قواعد الصحة النباتية، للحفاظ على مستوى عال من حماية المستهلك وصحة الحيوان والنبات، وتعزيز نهج موحد لتشغيل أنظمة الرقابة الوطنية، وإيجاد بيئة متساوية لجميع الشركات الغذائية، وتعزيز تجارة الأغذية الآمنة، وضمان التجارة العادلة مع الدول الأخرى خصوصا الدول النامية.

 




 

 


 

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