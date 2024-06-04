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الثلاثاء، 04-06-2024 09:08 م

مكافحة الأوبئة يصدر مجموعة من التوصيات للتعامل مع موجة الحر

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الوكيل الإخباري - أصدر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التحذيرات والتوصيات؛ تهدف إلى حماية الأفراد من تأثيرات الحرارة الشديدة وضمان سلامتهم بالتزامن مع موجة الحر التي يشهدها الأردن.

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ووفق بيان صادر عن المركز، حذّر "مكافحة الأوبئة" من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة (10 صباحا-4 مساء) لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، داعيا إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكر العالي.


ودعا إلى ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، لتجنب امتصاص الحرارة، وارتداء قبعات ونظارات شمسية عند الخروج، والبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، سواء باستخدام مكيفات الهواء أو التهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، للحد من انتقال الأمراض.


وأوصى بالاعتناء بكبار السن والأطفال فهم الأكثر عرضة لتأثيرات الحرارة الشديدة، مبينا أنه يجب الحرص على بقائهم في أماكن باردة، ومراقبة حالتهم الصحية.


كما وأوصى أيضا، بتجنب النشاطات البدنية الشاقة خاصة في ساعات النهار الحارة، مشيرا إلى أنه إذا كان من الضروري القيام بنشاطات خارجية، فيجب أخذ فترات راحة متكررة، وشرب الكثير من الماء.


ودعا المركز، إلى الحفاظ على نظافة اليدين وتجنب لمس الوجه، خصوصا الأنف والفم والعينين، وإلى تخزين الأدوية في أماكن باردة، إذ إنها يمكن أن تتأثر بالحرارة الشديدة.


وأكّد المركز، أهمية اتخاذ هذه الإجراءات؛ للوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة العامة لتجنّب أي أضرار صحية محتملة.

 




 

 


 

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