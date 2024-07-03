"مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة لمنسقي محاور مقاومة مضادات الميكروبات

الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لمنسقي محاور مقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات المعنية، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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وتهدف الورشة التي تستمر شهرين إلى تعزيز مهارات منسقي المحاور في التعامل مع آليات جمع البيانات الخاصة بمؤشرات المتابعة والتقييم المنبثقة عن الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.



وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن مقاومة مضادات الميكروبات بات معترفا بها عالميا بوصفها واحدة من أكبر مشكلات الصحة العامة في القرن الـ21، مبينا أن الأردن اهتم بالمشكلة واتخذ عدة تدابير لمواجهتها، وأعد خطة عمل وطنية مدتها 5 سنوات، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.



وأشار إلى إنه من الركائز الأساسية لعمل المركز، الإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة مضادات الميكروبات، وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية، عبر نهج تشاركي يعتمد على المشاركة والتنسيق والتعاون في إطار نهج "الصحة الواحدة".



وأكد أن المركز اهتم أيضا بالإشراف والمشاركة في صياغة خطة العمل للمتابعة والتقييم عن طريق لجنة وطنية شُكلت العام الماضي، بحيث اختير الفريق من منسقي متابعة وتقييم وتنفيذ أنشطة مقاومة مضادات الميكروبات، لضمان تنفيذها بطريقة فعالة وفقا للخطة الوطنية، وتحقيق النتائج المرجوة لجميع القطاعات على المستوى الوطني.