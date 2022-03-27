مكافحة الفساد تطلق حملة "بكفي واسطة ومحسوبية"

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد، حملةً اعلامية توعوية لنبذ الواسطة والمحسوبية تستهدف مؤسسات الدولة كافة وشرائح المجتمع على مختلف مستوياتها وبيان مخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع، باعتبارها سلوكًا غير سوي يمس الأمن المجتمعي.مجلس الهيئة يرى في هذه الحملة التي وسمت بشعار "بكفي واسطة ومحسوبية" وتستمر لثلاثة أشهر، أنها مكملة لمساعيها المستمرة في محاربة جميع أشكال الفساد ونشر قيم النزاهة مستذكرًا نص المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته التي تجرم الواسطة والمحسوبية والتي تلغي حقًا وتُحق باطلًا.وأعرب مجلس الهيئة عن أمله في أن تدعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كافة هذه الحملة من خلال التعاون والتنسيق بعقد محاضرات حوارية ولقاءات إعلامية وتوعوية واستضافة محاضرين من الهيئة بهدف تعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية والتوعية من مساوئ الواسطة والمحسوبية داعيًا هذه الجهات إلى مشاركتها بنشر الاضاءات التوعوية المتعلقة بمخاطر الواسطة والمحسوبية والفيديوهات على مواقعها الإلكترونية الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.كما حث مجلس الهيئة المواطنين وموظفي الإدارة العامة التعاون معها لإنجاح الحملة وأن يكون الجميع على قدرالمسؤولية ويسهموا بالقضاء عليها من خلال الإبلاغ عن أي حالة واسطة ومحسوبية يشاهدوها أو يتعرضون لها، وذلك عبر قنوات التواصل التي تتيحها الهيئة سواء على موقعها الإلكتروني (jiacc.gov.jo) أو حساباتها على فيس بوك، تويتر وانستغرام أو بالاتصال الهـاتفي على رقم (06550150) أو الخـط السـاخن ( 0799333769) (0770452855)، أو ارسال رسالة على رقم الواتس آب(0797022236) .