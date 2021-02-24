مكافحة الفساد: توقيف 4 بينهم عقيد ونقيب جمركي

الوكيل الاخباري -

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قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أربعة أشخاص 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق من بينهم عقيد ونقيب جمركيين وموظف بالمنطقة الحرة بالزرقاء إضافة إلى موظف في شركة التخليص .مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أنه تم توجيه تهمة التزوير واستثمار الوظيفة والتدخل في التزوير لهم مبينًا أن هؤلاء قاموا كل حسب دوره بتزوير أوراق ماكنة خط انتاج دخان على أساس أنها ماكنة تعبئة وتغليف وذلك لإخراجها من المنطقة الحرة على هذا الأساس حيث تم لهم ما خططوا له .