الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 05:57 م

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية في محافظة العقبة تمكنوا من إحباط محاولة تهريب واحد ونصف كيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة بعد أن اشتُبه بأحد الطرود البريدية القادمة للمملكة.

‏وأضاف الناطق الإعلامي انه وبعد ضبط الطرد البريدي تولى فريق التحقيق الخاص من إدارة مكافحة المخدرات متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول الأشخاص الذين قاموا بمحاولة إدخال تلك المادة السامة إلى المملكة وتمكنوا من تحديد هوية ثلاثة أشخاص تورطوا في تلك القضية وأُلقي القبض عليهم جميعاً وأُحيلوا لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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