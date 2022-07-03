مكافحة المخدرات تُحذر المواطنين: لا تتعاملوا مع مادة الكريستال - فيديو

الوكيل الإخباري -

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نشرت إدارة مكافحة المخدرات، فيديو توعوي عبر فيسبوك، عن أكثر المواد المُخدرة خطورة، وهي مادة مادة الكريستال (الشبو).وقال الرائد اسماعيل الضلاعين من الإدارة، إن مادة الكريستال من أخطر المواد، وهي من مشتقات مادة (الأمفيتامينات) وهو مسحوق عديم اللون وعديم الرائحة، منوهاَ إلى أنه يرجع تسميته بهذا الاسم نظراً لوجود تشابه كبير بينه وبين الكريستالات الزجاجية.ودعا الضلاعين المواطنين إلى أنه في حال الشك بمادة مثل الكريستال عدم التعامل معها أو شمها أو تذوقها وابلاغ الجهات المعنية على الفور.