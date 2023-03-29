مكافحة المخدرات تضبط 16 شخصاً خلال تعاملها مع تسع قضايا نوعية

الوكيل الإخباري-

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة اشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تم التعامل خلال الايام الماضية مع تسع قضايا نوعية وحملة امنية في لواء الرمثا .ففي محافظة العاصمة تم التعامل مع أربع قضايا في مختلف مناطق العاصمة والقي القبض خلالها على اربعة تجار مروجين، وضبط الشخص الاول وهو مصنف بالخطر وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة فيما ضبطت 7 كفوف حشيش مع المروج الثاني وأما الثالث فضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة و 7 كفوف حشيش ، وضبط كذلك بحوزة الأخير على 1000 حبة مخدرة و 7 كفوف حشيش .كما وتم التعامل في محافظة المفرق والبادية الشمالية مع أربع قضايا أُلقي القبض فيها على أربعة تجار مروجين للمخدرات، إذ جرى في القضية الاولى ملاحقة تاجر للمخدرات اثناء نقله كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وجرى ايقاف المركبة والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 50 الف حبة مخدرة ، كما ودوهم مكان وجود تاجر آخر في القضية الثانية والقي القبض عليه ، وضبط بحوزته نصف كيلو من مادة الكريستال و 1500 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش .وفي القضية الثالثة ضبط 1 كغم من مادة الكريستال و 3000 حبة مخدرة مع المروج في القضية الثالثة اما في القضية الأخيرة في محافظة المفرق فقد ضبطت 2000 حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش مع تاجر للمخدرات، وفي احدى مناطق غرب البلقاء تمت مداهمة احد المنازل التي استخدمها تاجر للمخدرات لزراعة أشتال الماريجوانا وجرى القاء القبض عليه وضبط داخل المنزل 200 شتلة ماريجوانا .وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تنفيذ حملة أمنية مشتركة في لواء الرمثا على مطلوبين ومشبوهين ومروجين للمخدرات، إذ أفضت الحملة لإلقاء القبض على سبعة أشخاص منهم وضُبطت كميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع خلال تفتيش أماكن وجودهم .