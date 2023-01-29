مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجر مخدرات خطير ومسلح - صورة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تتبع شخصاً من المطلوبين والمصنفين بالخطرين والمسلحين والمعروف بتجارته للمواد المخدرة وترويجها، إذ تمكن الفريق من تحديد مكان وجوده في أحد المنازل شرق العاصمة وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وبرفقته شخص.





وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بتفتيش المنزل عُثر على 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1.200 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ومجموعة من الحبوب المخدرة .

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