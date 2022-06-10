مكافحة المخدرات: تناول حبوب منع الحمل لا يخفي أثر التعاطي

الوكيل الإخباري - نفت إدارة مكافحة المخدرات وجود أي مواد تعمل على إزالة أثر المخدرات من جسم المتعاطي أثناء الفحص.

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وقالت الإدارة، في إدراج لها على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد شيء يمحي أثر المخدرات من الجسم ومن العينة، وإنما هي مجرد إشاعات يطلقها تجار ومروجي المخدرات ليشعر المتعاطي بالطمأنينة بأن هناك طريقة بعدم كشف التعاطي لديه عن طريق الفحص.

وأضافت أن تناول بعض الأعشاب وحبوب منع الحمل لإخفاء التعاطي مجرد أكذوبة لا صحة لها.

وأوضحت أنه لا وجود لأي حبوب أو مركبات تلغي عينة المخدرات من الجسم، مؤكدة أن أثر المادة المخدرة يبقى في البول والدم لفترات طويلة ويمكن كشفها عن طريق جهاز فحص العينة (الكت) أو من خلال فحص العينات عن طريق إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام بأجهزة متطورة يمكنها كشف كل أنواع المواد المخدرة في الجسم وبالتفصيل.