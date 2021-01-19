مكافحة المخدرات تنفذ حملة امنية موسعة وتلقي القبض على مطلوبين

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشتبه بهم بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في لواء الرمثا فقد نفذوا حملة امنية لمداهمة أماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم.

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واضاف الناطق الاعلامي ان الحملة أفضت لإلقاء القبض على اربعة أشخاص من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا المخدرات اثنين منهم من المصنفين بالخطرين جداً وضُبط بحوزتهم كمية متفرقة من المواد المخدرة .



وفي سياق متصل فقد جرى بعد جمع المعلومات حول احد مروجي المواد المخدرة في محافظة معان القاء القبض عليه وضُبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .



كما وجرى تنفيذ حملة امنية مشتركة اخرى ضمن مناطق البادية الشمالية وضُبط خلالها اربعة اشخاص مطلوبين بعد تفتيش اماكن وجودهم.



