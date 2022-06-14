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الثلاثاء، 14-06-2022 09:21 م

مكافحة المخدرات تواصل مداهمة مروجي ومتاجري المخدرات وتحبط محاولات بيع وتهريب

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 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، تعاملوا خلال الايام القليلة الماضية مع عدد من قضايا الاتجار والترويج الداخلي وقضية لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وضُبطت خلالها كميات كبيرة من المواد المخدرة وأُلقي القبض على المتورطين بها وأُحيلوا للقضاء .

ففي القضية الأولى وبالاشتراك مع الأجهزة الامنية والجمارك الأردنية، وبعد ورود معلومات استخبارية فقد تم تتبع مسير إحدى مركبات الشحن المحملة بكمية من الخضراوات والقادمة من إحدى دول الجوار، حيث جرى ضبطها فور وصولها وبتفتيشها ضُبط بداخلها على 358 الف حبة كبتاجون كانت مخبأة بشكل غير ظاهر داخل صناديق خشبية، وأُلقي القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية. 

وفي القضية الثانية ، فقد أُلقي القبض على شخص مصنف بالخطير بعد متابعته والتأكد من ممارسته لنشاطات مرتبطة بتجارة وترويج مادة الكوكايين المخدرة ، وتمت مداهمة مكان وجوده غرب العاصمة وأُلقي القبض عليه وضُبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين المخدرة، اضافة الى القبض على شخصين من المتورطين معه بترويج المواد المخدرة .

وفي القضية الثالثة تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين وبحقه 17 طلباً ، وبعد تحديد مكان وجوده في محافظة البلقاء ، تمت مداهمته وضبطه وبحوزته 500 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش وسلاحان ناريان.

وفي القضية الرابعة وفي لواء الرمثا ، قامت قوة امنية بالقاء القبض على شخص مطلوب ، بعد مداهمته وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة وسلاح ناري.

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