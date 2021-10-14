مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

الوكيل الاخباري - زار فريق من مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم الخميس، مديرية شباب محافظة عجلون، بهدف التعريف بالجائزة.



وتحدثت مديرة مكتب جائزة الحسن، سمر كلداني، عن الخدمات التي تقدمها الجائزة للشباب وأنشطتها، مشيرةً إلى أن فكرة الجائزة تتجسد بإتاحة الفرصة للشباب الأردني من سن 25-14 عاما للانخراط في المشاركة الذاتية في أربعة برامج شبابية تربوية لا منهجية وهادفة، وهي الخدمات، والمهارات، والرحلات الاستكشافية، والنشاط الرياضي، لتحقيق النمو المتوازن لشخصية الشباب.

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