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السبت، 06-07-2024 11:47 م

ملتقى إربد الثقافي ينظم ندوة حول صمود الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - نظم ملتقى إربد الثقافي، وبالتعاون مع ملتقى المرأة الثقافي، مساء اليوم السبت، ندوة حوارية بعنوان: "الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وقطاع غزة"، تحدث فيها الكاتب عبدالمجيد جرادات وأدارها الدكتور سلطان الخضور.

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وقال جرادات: "نتابع تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث تؤكد الوقائع عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم المعركة عسكرياً، في حين يستمر الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على تراب وطنه المحتل من قبل إسرائيل".


وأضاف "تثبت حالة صمود الشعب الفلسطيني جملة حقائق أهمها أنه يستحيل مصادرة حقوقهم التاريخية على تراب وطنهم المحتل، والأهم هو اندثار فكرة المشاريع الصهيونية، وهذا هو المأزق الذي وضع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بموقف يُشجعه على إطالة أمد الحرب، لربما توفرت له فرصة للحديث عن تحقيق أي نصر يسهم بحفظ ماء الوجه، وسيبقى استهداف وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وتجويع الناس من المواقف التي تحتاج لمتابعات متواصلة من قبل وسائل الإعلام العربية لفضح ممارسات القيادات الإسرائيلية وجيشها المهزوم".


وحضر الندوة حشد من الأكاديميين وأهل الفكر وثمن الجميع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم الدعم الاقتصادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، وقوة الخطاب الذي يوجهه لقادة العالم، وذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية أن يمنح الشعب الفلسطيني حريته على تراب وطنه المحتل من قبل إسرائيل.

 




 

 


 

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