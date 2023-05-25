ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهنئ الملك بعيد الاستقلال وقرب زفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - رفع ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله وإلى الأسرة الأردنية بمناسبتي عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين وقرب زفاف ولي العهد.



وقال الملتقى في بيان صادر اليوم على لسان رئيسته النائب عائشة الحسنات، إن مناسبة الاستقلال تعزز القيمة العالية التي يكنها الأردنيون لمليكهم الذي أثبت على الدوام عمق الرؤية ورسوخ الموقف تجاه العديد من المحطات التي مر بها الأردن ما ساهم بالإنجازات المتحققة على رقعة هذا الوطن .

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