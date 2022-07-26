ملتقى سيدات الأعمال ينظم لقاء تعريفيا ببرنامج الخبراء الهولنديين

الوكيل الإخباري - نظم ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، لقاء تعريفيا ببرنامج الخبراء الهولنديين (بم) الذي تديره جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا).

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ويهدف البرنامج الممول من الحكومة الهولندية إلى تقديم المعونة الفنية والدراسات والخبرات الاستشارية في مختلف المجالات مجانا، عبر خبراء من تخصصات عدة بحسب احتياجات الشركات المستفيدة لرفع الكفاءات الإنتاجية والإدارية.



وعرض المدير الإقليمي للبرنامج ويم فان هالتيرين، لآلية عمل البرنامج في 26 دولة حول العالم بمشاركة 1800 خبير في مختلف القطاعات، منها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتجارة والصناعة والبيئة، وتطوير الأعمال وتمكين المرأة والخدمات.



وأشار إلى أن البرنامج الذي يعمل في الأردن منذ عام 2003، قدم خدماته لأكثر من 300 مشروع في المملكة.

