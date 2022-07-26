الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

الثلاثاء، 26-07-2022 12:40 م

ملتقى سيدات الأعمال ينظم لقاء تعريفيا ببرنامج الخبراء الهولنديين

1658828156141


الوكيل الإخباري - نظم ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، لقاء تعريفيا ببرنامج الخبراء الهولنديين (بم) الذي تديره جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا).

اضافة اعلان


ويهدف البرنامج الممول من الحكومة الهولندية إلى تقديم المعونة الفنية والدراسات والخبرات الاستشارية في مختلف المجالات مجانا، عبر خبراء من تخصصات عدة بحسب احتياجات الشركات المستفيدة لرفع الكفاءات الإنتاجية والإدارية.


وعرض المدير الإقليمي للبرنامج ويم فان هالتيرين، لآلية عمل البرنامج في 26 دولة حول العالم بمشاركة 1800 خبير في مختلف القطاعات، منها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتجارة والصناعة والبيئة، وتطوير الأعمال وتمكين المرأة والخدمات.


وأشار إلى أن البرنامج الذي يعمل في الأردن منذ عام 2003، قدم خدماته لأكثر من 300 مشروع في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202127191620466542397

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

720222520556151180315

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

1

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

1

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

72022617013691092670

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

www

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.29.57 PM

بني مصطفى: الأردن تحفظ على مواد متعلقة بتغيير الدين والتبني باتفاقية حقوق الطفل

343137_10_1632601705

الإدارة المحلية تشارك تجاربها البيئية مع الباكستان

308528_59_1631004618

أطباء البورد الأجنبي يلوحون باستقالات جماعية من الصحة

article_img743

54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

prison_execution_489977573

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

-2056948797

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية