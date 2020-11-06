الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 01:55 م

ملتقى للإبداع الطلابي في الكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة الكرك في مركز الحسن الثقافي، مساء أمس الخميس، ملتقى الإبداع الطلابي الثالث والذي تدور فكرته حول التميّز والموهبة والإبداع.

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وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، ان الهدف من الملتقى إبراز مواهب الطلبة المبدعين وخلق روح التنافس والتطوير بينهم ونشر الموهبة وفتح آفاق الإبداع المتاحة أمامهم.


واضافت ان مواهب المشاركين تنوعت بين الخطابة والإلقاء والمقال والقصة والغناء والغناء التراثي والإنشاد والشعر باللغة الانجليزية والشعر النبطي والشعر الحر والرسم.


وفاز في المركز الأول والثاني في جميع الحقول كل من لجين عاشور ومنتهى عطية والشيماء الصعوب وانفال الصعوب وراية التميمي وتالين القطاونه ورانيا البياضة ومحمود الطراونه.


--(بترا)

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