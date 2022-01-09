ملتقى للفن التشكيلي في جاليري "إطلالة اللويبدة"

الوكيل الإخباري - قال فنانون شباب شاركوا في "ملتقى الفن التشكيلي"، نظمه "جاليري إطلالة اللويبدة"، إن المشاركة في الملتقيات والورشات التدريبية تصقل مهارتهم وتضيف لهم خبرات جديدة.

اضافة اعلان



وقالت الفنانة ناديا الخطيب، أن الملتقى الذي استمر يومين، منحها مساحة للالتقاء بزملاء لها تشاركهم الخبرات والمهارات، من خلال وجود ناظم وموجه يتابع مراحل تطور اللوحة منذ اللمسة الأولى للريشة، فيما أكد الفنان جمال عقل أن فكرة إقامة ملتقيات الفن التشكيلي تعزز من قدرات الفنان، وتسهم في إيجاد فضاءات لتبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الزملاء الفنانين.



من جهتها، أوضحت الفنانة زهر خالد، أن تخصيص مساحات مشتركة وأجواء مهيئة لتنفيذ الأفكار الإبداعية، تساعد على إذكاء روح الإبداع لدى الفنان وتسهم في تركيزه على تطويع الخيال فيما يرسم.

بدوره، قال مؤسس "جاليري إطلالة اللويبدة" الفنان التشكيلي كمال أبوحلاوة، إنه يسعى لمنح الفنانين الشباب فرصة الإختلاط مع من سبقوهم في التجربة، مبينا ان هناك موهوبين حقيقيين يحتاجون فرصة لإظهار إمكانياتهم، ونحن نتيح أمامهم تعزيز قدراتهم عبر الاحتكاك الفني بينهم وبين الفنانين الكبار.



ويسعى الملتقى إلى محو الأمية البصرية، من خلال فتح المجال أمام أشخاص يرغبون في اكتشاف قدراتهم لكنهم يخجلون من التعبير عنها، موضحا ان "نشاطاتنا لا تقف عند إقامة الملتقيات، فنحن ننفذ أفكاراً من شأنها جذب أشخاص يرغبون بممارسة الرسم، لكنهم يخشون التجربة، والملتقى يمنحهم الفرصة لإكتشاف أنفسهم، عبر منحهم الفرصة للتعامل مع المسطح الأبيض واللون في تشاركية بتناغم عال.



واكد أبو حلاوة "أن المبتكرين الذين يواصلون العمل من أجل تحسين أنفسهم، يحبون عملهم ويؤمنون بالمناقشة الصحية وأنشطة العصف الذهني، وتقديم حلول إبداعية عالية الجودة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، وكذلك مساعدة الفنانين ودعم العقلية الإبداعية بأفكار مختلفة".



من جهتها، اشارت مؤسسة "جاليري بقاء للثقافة والفنون" نسرين صبح، إلى أنها تدعم استمرار إقامة ملتقيات الفن التشكيلي من باب تأكيد فكرة التبادل الثقافي بين الموجودين، مبينة ان "الفنان عادة يرسم تجربته مع نفسه، ونحن نسعى لكسر الحاجز بين الفنان مكتمل الخبرة ونظيره المبتدئ".



واضافت ان الأعمال المكتملة في الملتقى سيتم عرضها أمام الجمهور لاحقاً من خلال معرض تشكيلي عام، سيسهم في زيادة ثقافة الفنان الموهوب الذي ستعرض أعماله.



وشارك في الملتقى ايضا الفنانون: أحمد تركي، محمد صبح، زيد أبوعيسى، داليا أبوهنطش، فاتن الداود، ليلى الحاجبي، راما الأقرط.



يذكر أن "جاليري إطلالة اللويبدة" تأسس عام 2013 كمساحة آمنة ورائدة للفن المعاصر، بهدف تسليط الضوء على الشباب من خلال الفنون الجميلة وأعمالهم وأفكارهم الفنية والإبداعية في الفنون والموسيقى والشعر، ويعرض الجاليري أعمال الفنانين في الأردن وأنحاء العالم.