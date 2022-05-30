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الإثنين، 30-05-2022 03:12 م

ملحم: الربط الكهربائي مع الأردن يقلل الاعتماد على الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس سلطة الطاقة والمعادن الفلسطيني المهندس ظافر ملحم أهمية اتفاقية الربط الكهربائي مع الأردن.اضافة اعلان


وقال ملحم في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري"، إن الربط مع الأردن يقلل الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر مصدر الطاقة الوحيد، بالإضافة لتقليل العجز الكهربائي وخاصة في فصل الصيف.

وأضاف أن الاستراتيجية الفلسطينية تستهدف التنوع بمصادر الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي وخاصة مع الأردن، بالإضافة إلى مشروع بناء محطة توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار ملحم إلى أن صعوبات تواجه بناء محطة توليد الكهرباء الفلسطينية أهمها عرقلة الاحتلال لدخول الوقود إلى فلسطين، إلى جانب الصعوبات في استخراج التراخيص لبناء مشاريع الطاقة المتجددة.

وبيّن أن الاتفاقية مع الأردن تمهد لتزويد محافظات أخرى في المستقبل بالطاقة الكهربائية غير رام الله وأريحا، وبكميات كبيرة وبأسعار معقولة.

ولفت ملحم إلى استكمال مشروع الربط لاستقبال كمية 80 ميجا واط، وفي حال تم الاتفاق على زيادة الكمية مستقبلا ورفع مستوى الفولتية سيتم إقامة مشروع بحجم هذه الكميات.

وكان عقد وزير الطاقة صالح الخرابشة مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، للاطلاع على محطة الرامة المخصصة لرفع الكهرباء المصدرة للجانب الفلسطيني إلى 80 ميجا واط.

وتبلغ قيمة مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين الذي يموله الجانب الفلسطيني نحو 4 مليون و100 ألف دولار، وينفذ بكوادر وكفاءات أردنية من شركة الكهرباء الوطنية.

 




 

 


 

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