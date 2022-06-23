ملكاوي: اللغة العربية لها رسالة هي البيان

الوكيل الاخباري - قال عضو مجمع اللغة العربية الدكتور فتحي ملكاوي، إن اللغة العربية ليست مجرد لغة نتعلمها ونعلمها لكنها أنظمة صوتية لها رسالة هي البيان، وذلك في ندوة عقدها المجمع اليوم الخميس.



ورأى الملكاوي في الندوة التي جاءت بعنوان "العربية لسان وبيان" أن لغتنا لها مرجعية قرآنية باعتبار أن القرآن الكريم معجم اللفظ والمعنى في العربية وليس الشعر الجاهلي والأعراب، مشيراً إلى أن للغة العربية خصوصية، وترجع نسبة العرب لها؛ لأنهم كانوا يتحدثونها وليس العكس.

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