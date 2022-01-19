ملك وملكة اسبانيا يزوران الجناح الأردني في المعرض السياحي الدولي فيتور

الوكيل الاخباري - زار ملك اسبانيا فيليب السادس وعقيلته الملكة ليتيزيا الجناح الأردني في معرض فيتور الدولي للسياحة، على هامش افتتاحهما لفعاليات المعرض، والذي يقام في إسبانيا، بحضور وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، والسفيرة الأردنية في مدريد، أريج الحوامدة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ونائب رئيس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، شرحبيل ماضي.



ويشارك في فعاليات المعرض الدولي للسياحة "فيتور 2022" الذي يقام في الفترة من 19 - 23 الشهر الحالي في مدينة مدريد، 19 مكتب سياحة أردني والملكية الأردنية، وأكثر من 10 آلاف شركة سياحية من 165 دولة.

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