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الأربعاء، 16-11-2022 06:07 م

ملك وملكة السويد يزوران مركز الحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، وجلالة الملكة سيلفيا، اليوم الأربعاء، مركز الحسين للسرطان، أحد أبرز مستشفيات السرطان في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارة الدولة التي يقوم بها جلالتاهما إلى المملكة.

وكان في استقبال جلالتيهما لدى وصولهما، سمو الأمير طلال بن محمد، المستشار الخاص لجلالة الملك، وسمو الأميرة غيداء طلال، رئيس هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، إذ ستساهم زيارة جلالتيهما للأردن في زيادة التعاون بين الأردن والسويد في قطاع الرعاية الصحية ورعاية مرضى السرطان والعلاج الإشعاعي في الأردن.

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