ملك وملكة السويد يغادران المملكة



الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، وجلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، عمان اليوم الخميس بعد زيارة دولة للأردن استمرت عدة أيام.



وكان في وداع جلالتيهما في مطار ماركا العسكري، سمو الأميرة ريم علي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، والسفير الأردني غير المقيم لدى السويد مهيب نمرات، وسفيرة السويد لدى المملكة ألكسندرا ريدمارك وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وعدد من المسؤولين.

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