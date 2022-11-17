الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 08:30 م

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

w



الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، وجلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، عمان اليوم الخميس بعد زيارة دولة للأردن استمرت عدة أيام.

وكان في وداع جلالتيهما في مطار ماركا العسكري، سمو الأميرة ريم علي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، والسفير الأردني غير المقيم لدى السويد مهيب نمرات، وسفيرة السويد لدى المملكة ألكسندرا ريدمارك وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وعدد من المسؤولين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

wwwww

الملك برفقة الملكة وولي العهد والامير هاشم يتابعون مباراة النشامى مع اسبانيا

أخبار متعلقة
O8DpKxT1lDCGxbri2kPuCfcQM4KRdFgiEashfRqN

ولي العهد يحضر حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار

w

الملكة رانيا تصطحب الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا في زيارة لمركز الأسرة والطفل

6318cc51a4b45

الملك يغادر أرض الوطن إلى مصر

main_image5e7f961889330

إربد: إختتام فعاليات دورة تدريبية بعنوان مبادئ الترجمة

w

العيسوي يقدم العزاء إلى عشيرة الدباس

32022518159373079060

ماذا قال مدير الضمان الاجتماعي بعد انهاء عقده ؟