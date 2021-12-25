مليونا دينار تعويضات متوقعة لمزارعين متضررين من حرائق وادي الأردن

الوكيل الإخباري - قال مصدر رسمي، ان تعويض المزارعين بشكل كامل عن حرائق ممتلكاتهم في وادي الأردن، لم يصدر قرار الموافقة عليه من مجلس الوزراء لغاية الآن، متوقعا ان تتم الموافقة عليه في الاسبوع الحالي.

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وبين المصدر ان تعويض المزارعين سيكون اما من صندوق المخاطر الزراعية او من موازنة الوزارة المخصصة لهذا العام، متوقعا بان يكون المبلغ المخصص لتعويض المزارعين حوالي مليوني دينار، بحسب تقديرات اللجان التي كشفت على ارض الواقع حينها على الاراضي.



هذا وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أنه سيجري تعويض المزارعين بشكل كامل عن حرائق ممتلكاتهم في وادي الأردن.



وأوضح في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، أن الوزارة أحصت أضرار شبكات الري والأشجار والمضخات، وستدفع التعويضات من صندوق المخاطر وفق آلية حسابية.

وأكد أن الوزارة تتابع مع وزارة الخارجية الإجراءات الدبلوماسية، لتحصيل ما سيدفع من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بعد امتداد الحريق الشهر الماضي من الطرف الغربي لنهر الأردن إلى مساحات من الأراضي الزراعية الأردنية.(الغد)