مليون دينار إضافية للمساهمة في عودة مغتربين أردنيين

الوكيل الاخباري -

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أعلن نائب رئيس لجنة إدارة حسابات صندوق همّة وطن، جمال الصرايرة، الأحد، موافقة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على اعتماد دعم برنامج تغطية نفقات عودة الأردنيين للمرة الثانية كوجه من أوجه الإنفاق من التبرعات الرئيسية لصندوق همّة وطن، وتخصيص مبلغ مليون دينار إضافية لتغطية نفقات برنامج عودة آمنة.وبحسب الصرايرة، سيتم تخصيص هذا المبلغ للمساهمة في عودة المغتربين الأردنيين ممن تقطعت بهم السبل، وذلك بعد التأكد والتحقق من مطابقتهم للشروط والأسس الموضوعة والمتمثلة بافتقارهم الملاءة المالية اللازمة لتغطية هذه الكلف، إلى جانب تقديم الوثائق اللازمة بما فيها الحسابات البنكية وعقود انتهاء خدماتهم في البلدان التي عملوا فيها.وأضاف في بيان، أن هذه الوثائق ستخضع لتقييم البعثات الأردنية في الخارج، ومن ثم ترسل كشوف السفارات المتضمنة أسماء من أبلغوا وزارة الخارجية بعدم قدرتهم على تغطية تكاليف العودة مُدعمة بكلف تقديرية ليصار إلى الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء.وأوضح الصرايرة، أن لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية، قد اطلعت على تقارير سير برنامج عودة آمنة والكشوفات التفصيلية المعززة لها، والتي أظهرت أن الحكومة قامت ولغاية 20 أيلول/سبتمبر الحالي، بتأمين عودة 5500 أردني من 30 دولة أبرزها دول الخليج ومصر وتركيا والولايات المتحدة، وذلك على نفقة صندوق همة وطن.وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد وجه كتاباً إلى رئيس لجنة إدارة حسابات صندوق همّة وطن، عبد الكريم الكباريتي، أوضح فيه حاجة الوزارة لتخصيص مبلغ مالي بسقف مليون دينار لتغطية نفقات عودة الأردنيين جواً وعبر المنافذ البرية والبحرية لافتقارهم الملاءة المالية، مبينا أن الوزارة ما زالت تستقبل عبر بعثاتها في الخارج طلبات الأردنيين المغتربين ممن تقطعت بهم السبل.