مليون دينار تصرف شهريًّا لمنتفعي برامج “المعونة الوطنية”

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن لدى صندوق المعونة الوطنية 3 برامج يتم الصرف من خلالها للأسر التي تتلقى الدعم.

اضافة اعلان



وبحسب إجابة الوزير المفلح على سؤال نيابي تلقاه من النائب عودة النوايشة، يقدم صندوق المعونة الوطنية دعما شهريا إلى 3,973 أسرة بتكلفة تبلغ 1,006,713 دينار.



وأشار إلى برنامج المعونات الشهرية وعدد الأسر المستفيدة منه 2273 أسرة وبمبلغ شهري 200 ألف دينار، والدعم التكميلي / تكافل 1 وعدد الأسر المستفيدة منه 960 أسرة وبمبلغ شهري 411730 دينار، وتكافل 3 وعدد الأسر المستفيدة منه 740 أسرة وبمبلغ شهري 391010 دينار.



لفت المفلح إلى أن الرواتب التي يتقاضاها الأفراد أو الأسر تتراوح بين 45-200 دينار شهريا، منوها بصرف معونة إضافية كل 3 أشهر للمنتفعين من الصندوق القاطنين في لواء الأغوار الجنوبية تتراوح بين 30-100 دينار.



وتعتمد أسس الصرف على فئة المعونة وعدد الأفراد وعديد المؤشرات، وفق المفلح.



وحول الخطة الاقتصادية للقيام بمشاريع تدعم المنتفعين من الصندوق، قال المفلح إنه يتم العمل حاليا مع مع البنك الدولي من خلال مشروع تخفيف الأعباء التنظيمية لبدء العمل من المنزل وذلك لتقليل تكاليف المعاملات والرسوم وإجراءات الترخيص ومدتها خاصة للنساء والشباب.





