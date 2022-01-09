مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مدير مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم أن المخصصات السنوية للطعام في المستشفى تبلغ مليون دينار سنوياً.

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وكان عدد من المواطنين اشتكوا لموقع الوكيل الاخباري من ارتفاع تكلفة وجبات الطعام وإقامة المرافق مع المريض في مستشفى الجامعة الاردنية منوهين أن الإقامة لا تشمل سوى المبيت ووجبات الطعام.



واوضح ملحم لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد إن وجبات الطعام التي تقدم للمريض أو لمرافقه سعرها لا يذكر مقارنة بتكلفته على المستشفى.



ونوه حول الشخص المرافق للمريض أنه بإمكانه الإقامة أو عدمها وذلك بحسب رغبته مضيفا أن تكلفة إقامته تتراوح ما بين 9 -16 دينارا بحسب الدرجة التي يتلقى فيها المريض علاجه .

