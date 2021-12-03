مليون و390 ألف مشترك فعال حاليا في الضمان

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن الغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال مستعرضاً أبرز التعديلات.

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واستعرض الرحاحلة خلال اللقاء الذي نظمه ملتقى النخبة-elite المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها مؤسسة الضمان، مبيناً الإجراءات التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة كورونا والتي استهدفت المحافظة على استقرار العمالة الأردنية في سوق العمل ودعم منشآت القطاع الخاص التي تعتبر العمق الاستراتيجي للمؤسسة.



وأكد بأن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع، مما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي و ساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء.



وأضاف أن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها.



وأشار الرحاحلة إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (390) ألف مشتركاً فعالاً، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وتطرق الرحاحلة إلى الخدمات التي توفرها المؤسسة لجمهورها مبيناً أن المؤسسة قامت بأتمتة نحو (99%) من خدماتها بالكامل إلكترونياً، مما يمكّن جمهورها من استخدامها بسهولة وبسرعة ودقة عالية، موضحاً بأن المؤسسة قامت مؤخراً بإطلاق موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO) بحلةٍ جديدة والذي جاء انطلاقاً من اهتمامها الدائم لصوت جمهورها ورغباتهم ولتوفير الأتمتة لكافة خدماتها الإلكترونية حيث يعتبر موقع المؤسسة الإلكتروني من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة وقد بلغ عدد زواره أكثر من (420) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية.

كما وقام الرحاحلة في نهاية اللقاء بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بأعمال المؤسسة بكل وضوح وشفافية.

وحضر اللقاء من جانب ملتقى النخبة الدكتور علي الحجاحجة، محمد صالح، م.أحمد العدوان، ابراهيم ابو حويلة، محمود الدباس، زهدي جانبك، حسام مضاعين، د.مصطفى عيروط، د. فاطمة عطيات، صقر المجالي والعميد المتقاعد هاشم المجالي.