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الجمعة، 25-03-2022 11:40 ص

مليون و400 ألف متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن كميات مياه الأمطار وجريان الأودية التي دخلت السدود خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت مليون و400 ألف متر مكعب.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إن مخزون السدود الرئيسية ارتفع الى 88.5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 31.5% من المخزون الكلي البالغ حوالي 280 مليون متر مكعب.
 
وأضافت أن أكبر كمية من المياه دخلت كانت على سد الملك طلال والتي بلغت حوالي 970 ألف متر مكعب. 

وأشارت إلى أنه لم تدخل على السدود الجنوبية أي كميات مياه أمطار بالمنخفض الحالي حتى هذه اللحظة.

 




 

 


 

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