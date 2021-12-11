ممثلة أممية تزور الأردن للاطلاع على تجربته في القضاء على العنف ضد الأطفال



الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد تزور المملكة حاليا للاطلاع على التجربة الأردنية في القضاء على العنف ضد الأطفال.



وأوضحت "اليونيسف" في بيان، اليوم السبت، إن الزيارة التي تمتد إلى 16 من كانون الأول الحالي تأتي في إطار إبداء تقدير الممثلة الخاصة للأمين العام للالتزام الذي تضطلع به الحكومة الأردنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، ودعم الجهود المشتركة لتوسيع نطاق العمل للقضاء على أشكال العنف ضد الأطفال.

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