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الثلاثاء، 31-08-2021 10:13 ص

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

غرفة صناعة الاردن


الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات التموينيّة و الغذائية والزراعيّة والثروة الحيوانيّة في غرفة صناعة الأردن "محمد وليد" الجيطان، إنّ الصناعات الغذائية الأردنية، تمتلك أصنافاً متنوعة من المنتجات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ومضاعفة صادراته التي تصل حاليا إلى 70 دولة.

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وأضاف الجيطان، أن الأردن حقق اكتفاء ذاتياً من بعض أصناف السلع الغذائية كالمخبوزات والحلويات والألبان وبيض المائدة والدواجن، ما يظهر تنافسيّة المنتجات الأردنية وجودتها، مقارنة بمثيلاتها المستوردة.


وأشار، إلى أن الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن "أن القطاع أثبت دوره الفاعل في التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي، إذ تستحوذ المنتجات الغذائيّة الأردنية، على حصة عالية، داخل السوق المحلية بأكثر من 52% من احتياجاتها".


ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي للعامين المقبلين، القطاع الصناعي، من بين القطاعات ذات الأولوية، من خلال العمل على زيادة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، وتوفير بنية محفزة للاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا، وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

 

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