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ممثل شركات الحج والعمرة يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

الأربعاء، 14-06-2023 07:32 م

ممثل شركات الحج والعمرة يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

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الوكيل الاخباري - طالب ممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين رئيس الوزراء، تشكيل لجنة خاصة للتدقيق على تصاريح الحج التي صدرت عن دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لعام ٢٠٢٣ وعام ٢٠٢٢ .

وأكد روبين أن الهدف من ذلك هو التحقق من الشفافية ومعرفة هل تم اعطاء التصاريح حسب الانظمة والتعليمات، وهل تم إعطاء مواطنين تصاريح حج لا تنطبق عليهم التعليمات، وهل تم اعطاء مواطنين تصاريح حج بالرغم من أنهم حجوا سابقا . 

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