ممثل شركات الحج والعمرة يكشف أسباب ارتفاع كلفة الحج للموسم المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر سبب ارتفاع تكلفة الحج للموسم المقبل. اضافة اعلان





وقال الشاعر لـ"الوكيل الإخباري"، إن إلغاء المملكة العربية السعودية قيود كورونا وراء ارتفاع تكاليف الحج وذلك بسبب عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، إلى جانب رفع الحظر عن معدل أعمار الحجاج.



وأضاف أن إلغاء القيود يساهم بارتفاع أعداد الحجاج وهو ما يعني ارتفاع الطلب على حجوزات الغرف الفندقية والخدمات المقدمة في الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن التوقعات رجحت ارتفاع أسعارها.



وأشار الشاعر إلى أن الكلف أيضا تشمل الخيام في عرفة ومنى بالإضافة إلى كلف النقل الداخلي.



وبيّن أن شركات الحج جاهزة للتحضير لموسم الحج وذلك بعد إصدار تعليمات الوزارة ومن ثم البدء بالعمل وفق المواصفات التي حددتها الوزارة، مشددا على أن الوزارة هي المسؤول المباشر عن تنظيم موسم الحج.



وكان توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة ارتفاع تكلفة الحج للموسم المقبل، لتصل إلى نحو 3 آلاف دينار للحاج الواحد وذلك بالحد الأدنى، بعد أن كانت تكلفة الحاج الواحد العام الماضي 2400 دينار ضمن الخدمات العادية.

