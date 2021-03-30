ممرض اردني ينقل تجربته المؤلمة داخل غرف العناية الحثيثة لعلاج كورونا

الوكيل الاخباري -

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نقل الممرض سليمان بلال تجربة عمله بالعناية الحثيثة في المستشفيات الاردنية خلال ازمة كورونا .وقال بلال انه عندما يشاهد مريضاً واعياً وفي حالة من الاستقرار وبدون اعراض تعب يتعرض بشكل مفاجىء لضيق في التنفس ويتوقف قلبه عن العمل، وتفشل جميع محاولات الانعاش القلبي والرئوي في انقاذه ويتوفى ، عندها يكون الحظر الشامل واجباً وطنياً لمحاربة الوباء .وتحدث بلال وفق تجربته عن فيروس كورونا الذي لم تتضح مضاعفاته حتى الان ، حيث انه يتسبب احياناً بالفشل الكلوي ، واحياناً اخرى بتليف الرئة والتخثرات الدموية ، واحياناً يتسبب بجلطات رئوية فجائية .واستهجن بلال استهتار البعض بالتعامل مع الازمة ، مشيراً ان الكثير منا خسروا افراداً من عائلاتهم بسببه ، وانه انتشر بشكل كبير بالاردن ، وان نسبة اشغال بعض المستشفيات وصلت الى 100% .وتحدث وفق اطلاعه الشخصي عن الاكتظاظ في المستشفيات وان البعض حتى يحصل على ورقة دوره يجب ان ينتظر 4 ساعات ، مناشداً الجميع ان يلتزم بالتعليمات الحكومية للوقاية من مرض كورونا الخطير .