مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اشتكى النشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على سؤال نشره "الوكيل الإخباري " عن مشكلات شح وانقطاع المياه بمناطق في المملكة.

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وأشار النشطاء عبر التعليقات إلى عدة أحياء تعاني من انقطاع في المياه منذ بداية فصل الصيف وأغلبها في منطقة طبربور والنزهة واليادودة وأبو نصير.



ومن جهة أخرى اشتكى عدد من المواطنين في عدة محافظات منها عجلون وإربد والزرقاء.



و كانوا قد ناشدوا وزارة المياه والري بحل مشكلة الانقطاع في أسرع وقت لما لها من عائق في ممارسة الأنشطة الحياتية واليومية.