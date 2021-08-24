الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء صغار المزارعين من تقديم دراسات الجدوى من مكاتب متخصصة

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

شريم: المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية

مشتركة الأعيان تبحث قضايا العمل والبطالة

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل في الإمارات

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

الثلاثاء، 24-08-2021 02:58 م

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

حنفية ماء


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - اشتكى النشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على سؤال نشره "الوكيل الإخباري " عن مشكلات شح وانقطاع المياه بمناطق في المملكة.

اضافة اعلان


وأشار النشطاء عبر التعليقات إلى عدة أحياء تعاني من انقطاع في المياه منذ بداية فصل الصيف وأغلبها في منطقة طبربور والنزهة واليادودة وأبو نصير.


ومن جهة أخرى اشتكى عدد من المواطنين في عدة محافظات منها عجلون وإربد والزرقاء.


و كانوا قد ناشدوا وزارة المياه والري بحل مشكلة الانقطاع في أسرع وقت لما لها من عائق في ممارسة الأنشطة الحياتية واليومية.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202119152047586035376

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

جامعة الب

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

8202123164648388974136

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

8202122165054181502582

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

6124d8315911e

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة غدا

820212401458948855895

الملك يشارك بقمة قادة دول الجوار في بغداد

أخبار متعلقة
كورونا 7

استطلاع الوكيل : عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سبب دخول المملكة بموجة ثالثة

الإفتاء

مفتي المملكة يدعو إلى التكاتف لمواجهة التحديات المستجدة

وزارة العمل

غرامة بـ500 دينار لمن لم يصوب أوضاع العمالة المخالفة

خارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

مستشفى1

11 وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

اسواق ليلا

حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر