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الإثنين، 22-05-2023 11:38 ص

مناطق في البادية الشمالية تشكو من انقطاع المياه عن المنازل

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون قرى سبع اصير وعمرة وعميرة وكوم الرف في البادية الشمالية من انقطاع المياه عن منازلهم منذ حوالي 16 يوما جراء تعطل بئر الماء الذي يغذي مناطقهم.

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وقالوا إن هذه الحالة أسهمت بشكل كبير في زيادة معاناتهم جراء اضطرارهم للتزود بالمياه بواسطة الصهاريج بتكلفة مالية مرتفعة، مطالبين إدارة مياه البادية الشمالية بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، وإعادة ضخ المياه لمنازلهم.


بدوره، قال مدير مياه البادية الشمالية المهندس احمد الدردور إن البئر التي تزود مناطق سبع اصير وكوم الرف وعمرة وعميرة تعطلت، ما اضطر الإدارة إلى الاتفاق مع أحد المقاولين في القطاع الخاص لإصلاحه ولكن دون جدوى، وعلى الفور خاطبت الإدارة وزارة المياه والري، والتي بدورها جلبت حفارة وفنيين لإعادة تأهيل البئر وإصلاحها لكن ذلك يستغرق بعض الوقت.


وأضاف أن الإدارة طرحت عطاء لاستقدام صهاريج مياه خاصة لتزويد المشتركين في تلك المناطق بحاجاتهم من المياه لحين إصلاح البئر، وإعادة ضخ المياه للمشتركين بصورة طبيعية.

 




 

 


 

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