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الأربعاء، 11-08-2021 07:55 م

مناظرة تناقش موضوع التنمر الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أكدت سيدات مشاركات في مناظرة، تناولت موضوع التنمر الالكتروني ضمن مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أسباب تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، أهمية أن تكون المرأة المشاركة في الشأن السياسي قوية في التصدي لأي حالة تنمر إلكتروني تطالها، وأن لا يثنيها ذلك عن المشاركة في الشأن العام.اضافة اعلان


جاء ذلك، في مناظرة نظّمها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، اليوم الأربعاء، ضمن دوري مناظرات نسوية حول موضوع التنمّر الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره أحد أسباب تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية.

 




 

 


 

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