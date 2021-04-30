مناقلات وتسميات جديدة في سلطة العقبة

الوكيل الاخباري -

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قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الرئيس التنفيذي المهندس نايف بخيت اجراء العديد من المناقلات والتسميات داخل المجلس.وبموجب المناقلات الجديدة تم تعيين شرحبيل ماضي مفوضا للسياحة نائبا لرئيس مجلس المفوضين، ومحمود خليفات امينا عاما مفوضا للشؤون الاقتصادية والادارية والجمارك، وسليمان نجادات مفوضا للبيئة والموارد الطبيعية.كما تقرر تعيين المهندس عبدالله ياسين مفوضا لشؤون الاستثمار وريادة الاعمال والدكتور نضال المجالي مفوضا للمدينة وشؤون الاقليم، وتسمية رئيس مجلس المفوضين رئيسا تنفيذيا للسلطة.